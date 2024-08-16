У Молдові затримали ще двох підозрюваних у крадіжці понад 46 мільйонів гривень в українських військових

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У Молдові затримали ще двох підозрюваних у причетності до шахрайської схеми крадіжки грошей в українських військових.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker з посиланням на правоохоронні органи Молдови.

Молдовські слідчі затримали 46-річного чоловіка і 40-річну жінку, коли вони намагалися перетнути молдавсько-румунський кордон. Вони намагалися виїхати з Молдови через пункт пропуску «Кагул — Оанча».

Підозрюваних помістили в ізолятор на 72 години.