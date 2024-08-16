Наступного тижня в Україні можуть знову ввести графіки відключень світла
- Автор:
- Ліза Бровко
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FEDOROV / Telegram
Наступного тижня Україна може знову повернутися до графіків відключень світла, бо прогнозується спекотна погода, через яку зростатиме споживання електрики.
Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
Майже на всій території України наступного тижня температура повітря підніметься до +30°C. Це створить навантаження на енергетичну систему, яка суттєво постраждала через російські обстріли.
«Ми будемо робити все для того, щоби графіки, якщо доведеться їх застосовувати, були максимально непомітними для споживачів», — додала заступниця.
Наразі Україна проводить ремонти на енергетичних обʼєктах по всій країні. У Міненерго закликали українців ощадливо користуватися електроенергією.
- Ситуація в енергосистемі України покращилась в липні — після підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували. 30 липня в «Укренерго» запевнили, що за відсутності обстрілів у найближчі 3 місяці відключення світла будуть мінімальні або їх взагалі скасують.