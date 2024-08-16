Наступного тижня в Україні можуть знову ввести графіки відключень світла

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FEDOROV / Telegram

Наступного тижня Україна може знову повернутися до графіків відключень світла, бо прогнозується спекотна погода, через яку зростатиме споживання електрики.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

Майже на всій території України наступного тижня температура повітря підніметься до +30°C. Це створить навантаження на енергетичну систему, яка суттєво постраждала через російські обстріли.

«Ми будемо робити все для того, щоби графіки, якщо доведеться їх застосовувати, були максимально непомітними для споживачів», — додала заступниця.

Наразі Україна проводить ремонти на енергетичних обʼєктах по всій країні. У Міненерго закликали українців ощадливо користуватися електроенергією.