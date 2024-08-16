Уночі ППО збила пʼять російських дронів

Новини

У ніч на 16 серпня Протиповітряна оборона знищила над Україною три ударні безпілотники Shahed і два дрони невстановленого типу.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти, крім БпЛА, запустили по Україні три балістичні ракети «Іскандер-М». І дроні, і ракети летіли з Курської області РФ.

Повітряний бій вели мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних сил. ППО працювала в Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Напередодні ППО знищила над Україною 29 ударних дронів Shahed.