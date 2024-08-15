Новини

Танки Leopard, ЗРК IRIS-T і Gepard. У Німеччині розповіли, яку зброю передадуть Україні до кінця року

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Уряд Німеччини до кінця 2024 року планує передати Україні десятки танків Leopard, системи ППО та сотні бронемашин.

Про це генерал-майор Крістіан Фройдінг, який входить до спеціального штабу з питань України при Міноборони ФРН, розповів в інтерв’ю Nachgefragt.

Він зазначив, що цього року обсяг військової допомоги Німеччини Україні сягатиме €6,5—7 мільярдів. Всього від початку війни Україна отримала військового спорядження на суму €28 мільярдів, сказав генерал.

До кінця 2024 року Німеччина планує передати Україні:

Також Німеччина передасть Україні невизначену кількість стрілецької зброї, боєприпасів, дронів і протидронових систем, польовий шпиталь та інші засоби.