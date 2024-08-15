Червоний Хрест готовий надати гуманітарну допомогу на підконтрольних Україні територіях РФ, як тільки про це попросять

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Міжнародний комітет Червоного Хреста підтримує звʼязок з українською владою для оцінки гуманітарних потреб у Курській області Росії, що перебувають під контролем України.

Про це МКЧХ заявив у відповідь на запит «Бабеля».

«Ми відстежуємо ситуацію і готові надавати підтримку в міру потреб, а також на прохання сторін конфлікту, якщо вони нададуть необхідні гарантії безпеки для гуманітарного доступу», — заявили в Червоному Хресті.

Зараз під контролем України — 82 населених пункти на території Курської області Росії. Там уже створили першу військову комендатуру — у місті Суджа, щоб підтримувати правопорядок і забезпечити першочергові потреби цивільних.

Курська операція

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.