Міноборони оновило правила подання та розгляду рапортів. Що змінилось
- Автор:
- Оля Березюк
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Міністерство оборони України вводить нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зміни спрямовані на захист прав військових і підвищення відповідальності командирів.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту.
Серед основних нововведень:
- чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна;
- встановлено послідовність погодження рапорту командирами;
- обов’язкове обґрунтування в разі непогодження рапорту;
- гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше як протягом 48 годин після подання;
- рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.
У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за його подання не можна притягнути до відповідальності.