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Міноборони оновило правила подання та розгляду рапортів. Що змінилось

Автор:
Оля Березюк
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Міністерство оборони України вводить нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зміни спрямовані на захист прав військових і підвищення відповідальності командирів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Нові правила поширюються на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту.

Серед основних нововведень:

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за його подання не можна притягнути до відповідальності.