На Харківщині росіяни атакували FPV-дроном машину військових медиків. Є загибла (оновлено)
- Автор:
- Олександра Амру
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У селищі Білий Колодязь, що на Харківщині, російські військові атакували машину медичного батальйону «Госпітальєри».
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.
Загинули двоє медиків — чоловік і жінка, які були в автомобілі.
Оновлено о 19:06: Прессекретарка «Госпітальєрів» Ольга Мурка в коментарі «Громадському» уточнила, що загинула одна медикиня, друга дістала нетяжке поранення, вона притомна.
Вибух російського безпілотника зачепив також автівку мирних жителів, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, усі вони поранені.