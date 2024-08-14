Україна сформувала буферну зону на території Курської області

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The New York Times

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Там обговорили ключові питання — безпеку, гуманітарну допомогу, створення за необхідності військових комендатур.

Про це повідомив президент Зеленський.

«Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права», — наголосив Зеленський.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. Україна планує відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних, допустити представників ООН і Червоного Хреста й налагодити постачання продовольства, медикаментів.

Створення буферної зони на Курщині — це крок, що має захистити прикордонні громади України від щоденних російських обстрілів, наголосив голова МВС України Ігор Клименко. Через постійні обстріли першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Уже евакуювали понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі — діти.

Що відбувається в Курській області РФ

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про бої в Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ.

До 12 серпня Україна офіційно проведення операції в регіоні не підтверджувала, поки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не заявив, що Україна контролює майже 1 000 км² Курської області Росії.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов 12 серпня визнав втрату контролю над 28 населеними пунктами в регіоні. Журналісти The New York Times зʼясували, що Україна готувала наступ на Росію потай — офіцери дізналися про нього за три дні до наступу, солдати — лише за добу.