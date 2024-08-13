OSINT, дрони і кібербезпека. Міносвіти затвердило оновлену програму «Захист України» для старшокласників

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство освіти та науки затвердило оновлену навчальну програму «Захист України» для 10–11 класів шкіл. Програма отримала гриф «рекомендовано».

Про це пише пресслужба МОН.

Уже з вересня цього року предмет викладатимуть по-новому. Він має сформувати в школярів патріотичну свідомість та систему цінностей і розвинути практичні навички для збереження життя. Програма має єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі.

Протягом 10 класу школярі вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, принципи управління і планування, озброєння і військову техніку. У них формуватимуть практичні навички з орієнтування на місцевості, основ інженерної фортифікації, стрілецької підготовки.

В 11 класі учні вивчатимуть розвиток військових технологій, особливості інформаційної безпеки, домедичну допомогу, методи захисту цивільного населення в кризових умовах, можливості й способи оборони України.

Кожен модуль спрямований на засвоєння й відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості.

Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, щоб орієнтуватися на практичне застосування знань. Особливу увагу надаватимуть підготовці вчителів. Ознайомитися з програмою можна тут.