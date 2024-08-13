Проти експремʼєрки Бангладеш порушили першу справу через вбивство під час протестів

Новини

Проти колишнього прем’єр-міністра Бангладеш Шейх Хасіни почали розслідування через вбивство чоловіка поліцією під час масових протестів минулого місяця. Це перша порушена справа проти неї.

Про це пише ВВС.

Понад 400 людей загинули на протестах у липні. Багатьох з них розстріляла поліція — за наказом Шейх Хасіни, стверджує ВВС. Шейх Хасіна закликала поліцію жорстко боротися з протестувальниками, називаючи їх не студентами, а «терористами, які прагнуть дестабілізувати націю».

До поліції звернувся бізнесмен Амір Хамза, аби порушити справу про вбивство місцевого бакалійника Абу Саїда — його застрелили в голову, коли він переходив дорогу. Хамза не є родичем загиблого — він пішов до суду, бо в родини загиблого немає грошей для цього. У суді він заявив, що 19 липня студенти проводили мирну акцію протесту, а поліція стріляла по натовпу.

«Я перший звичайний громадянин, який був достатньо сміливим, аби піти проти Шейх Хасіни та її злочинів. Я доведу справу до кінця», — сказав Амір Хамза.

Шість інших високопосадовців попереднього уряду теж перебувають під слідством. Серед них — колишній міністр транспорту і мостів Обайдул Кадер.

Протести в Бангладеш

Протести в Бангладеш почалися в липні. Спочатку на них вийшли студенти, виступаючи проти системи квот на державні посади — більшість з них резервували для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Протестувальники заявляли, що система квот є дискримінаційною, і вимагали, щоб на роботу приймали на основі заслуг. Для Бангладеш це важлива соціальна проблема, оскільки у країні з населенням 170 мільйонів понад 30 мільйонів людей не мають роботи й не навчаються. Демонстранти вимагали, щоб прем’єр-міністр Хасіна Вазед пішла у відставку.

21 липня суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень. Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч вони його й вітають.

5 серпня прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку та вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія). Ця втеча завершила її 15-річне перебування у владі (з 2009 до 2024 року). Перед цим вона ще пʼять років правила країною у 1996—2001 роках. Тимчасову адміністрацію очолив нобелівський лауреат Мухаммед Юнус.