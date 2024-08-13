На прикордонні Сумщини обмежили переміщення всіх категорій громадян

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Генеральний штаб Збройних сил України обмежує переміщення всіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Про це пише пресслужба відомства.

У цю зону допускатимуть тільки тих людей, які мають місцеву реєстрацію проживання.

У Генштабі аргументують нові обмеження тим, що інтенсивність бойових дій зросла, диверсійно-розвідувальні групи та сили спеціальних операцій Росії активізувалися.

До того ж Сумська область щодня перебуває під російськими обстрілами. Лише за минулу добу російські окупанти завдавали авіаударів у районах населених пунктів Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області.