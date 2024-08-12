Курська операція може наблизити Україну до миру. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 12 серпня

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«Бабель»

Десятки великих іноземних медіа продовжують аналізувати наслідки раптової та успішної операції українських Сил оборони в Курській області РФ. Сьогодні на «Бабелі» вже вийшов матеріал про те, що західним виданням про цілі та результати операції повідомили представники України. В огляді ж розповімо, як перенесення війни на територію Росії оцінюють західні коментатори.

Загалом ці оцінки що далі, то більш позитивні. Лише кілька видань вказують на небезпеку того, що лінія фронту на Курщині може ще більше розтягнути й без того недостатньо укомплектовані українські війська. Та в заголовках ― фрази на кшталт «Операція України стала ляпасом по путінському обличчю» і «Чому несподівана українська атака має додавати нам надії». Публікація з другим заголовком вийшла у виданні Time: часопис перелічує всі позитивні результати, які приніс перетин українськими військовими кордону на Сумщині 6 серпня, проводячи історичні паралелі.

Перший позитивний наслідок ― це покращення настроїв серед бійців ЗСУ. Після місяців важкої оборони з відступами на Донеччині успіхи на Курському напрямку стали довгоочікуваною яскравою подією. Тут видання згадує цитату Наполеона, що настрої армії важать утричі більше за її бойову міць.

Другий позитив ― тепер Росія обороняється і змушена переміщувати ресурси з одного важливого напрямку на інший. Подібне сталося в 1776 році під час війни США за незалежність. Континентальній армії, яка захищала незалежність американських колоній від Великої Британії, постійно бракувало людей та ресурсів. Однак перемоги в битвах під Трентоном і Принстоном змусили британські війська поспіхом скеровувати ресурс з одних ділянок фронту на інші. Це значно полегшило становище Континентальної армії.

Третій позитивний момент ― зміцнення міжнародної підтримки й мовчання скептиків. Тепер уже ніхто не сумнівається, що Україна, як і раніше, може змінювати правила гри в цій війні, а Росія вразливіша, ніж здавалась. Це стимулює і надалі підтримувати Києв, що особливо важливо перед президентськими виборами у США, пише видання. І згадує приклад з тієї ж американської війни за незалежність, коли успіхи армії Джорджа Вашингтона в битві під Саратогою спонукали французьких союзників надати американцям більше зброї.

«Сміливі кроки Зеленського в останній тиждень дали народу України й світові нову надію, ― підсумовує видання. ― У 1917-му російський цар Микола ІІ втік після кількох років війни, значних воєнних поразок і колапсу морального стану росіян на фронті та в тилу. Після страйку цивільних і збройного заколоту в Петрограді монархія впала. Ніхто не знає, де може бути поворотна точка у випадку з Путіним».

Також видання Atlantic Council до теми зазначає: ця операція показала, що в Путіна більше немає ніяких червоних ліній, а The Independent у статті із заголовком «Найбільший страх Путіна став реальністю ― і він панікує» звертає увагу на те, що західні партнери не те що не засудили операцію на Курщині, але й схвалили її. Це означає, що підтримка України іноземним співтовариством може тривати ще дуже довго, тоді як Росія вкотре виявила свою вразливість. Із тим, як у США зростають шанси на обрання проукраїнської президентки від Демократичної партії, стає ймовірнішим, що допомога Україні збережеться, а першою в цій війні не витримає саме Росія.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших матеріалів іноземних медіа про війну доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.