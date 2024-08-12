Заступника міністра енергетики Олександра Хейла звільнили з посади
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Заступника міністра енергетики Олександра Хейла звільнили з посади.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.
Сьогодні правоохоронці повідомили, що заступника міністра енергетики викрили на отриманні частини хабаря в $500 тисяч. За ці гроші Хейло пообіцяв керівникам держпідприємств дозволити вивезти дефіцитне й унікально гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Хейло обіймав посаду заступника міністра енергетики з 6 вересня 2023 року. За фахом він гірничий інженер і впродовж 33 років його діяльність була найтісніше повʼязана з вугільною галуззю. Хейло працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на теплоелектростанції України та стратегічного розвитку компаній.