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Заступника міністра енергетики Олександра Хейла звільнили з посади.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Сьогодні правоохоронці повідомили, що заступника міністра енергетики викрили на отриманні частини хабаря в $500 тисяч. За ці гроші Хейло пообіцяв керівникам держпідприємств дозволити вивезти дефіцитне й унікально гірничо-видобувне обладнання з шахт прифронтового району Донеччини. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.