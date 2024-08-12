Джерела «Бабеля»: На хабарі затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла

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На отриманні хабаря в $500 тисяч затримали заступника міністра енергетики Олександра Хейла. Це підтвердили джерела «Бабеля» в правоохоронних органах.

Хейло обіймав посаду заступника міністра енергетики з 6 вересня 2023 року. За фахом він гірничий інженер і впродовж 33 років його діяльність була найтісніше повʼязана з вугільною галуззю. Хейло працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на теплоелектростанції України та стратегічного розвитку компаній.