У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару — загинули троє дітей

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Telegram / ДСНС

У Костянтинівці на Донеччині ідентифікували всіх жертв російського ракетного удару 9 серпня. Серед 14 загиблих — троє дітей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За остаточними даними, через атаку Збройних сил Росії загинули 14 людей, зокрема троє дівчаток віком 9, 11 та 16 років. Поранень різного ступеня тяжкості дістали 44 людини.

Росіяни вдарили по Костянтинівці, попередньо, ракетою Х-38. Влучили по місцевому торговельному центру, де розташовані супермаркет «Екомаркет» і вантажне відділення «Нової пошти».

Telegram / ДСНС

Рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій торговельного центру протягом понад доби. Під вечір 10 серпня вони завершили розбирати завали.