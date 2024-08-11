Румунська гімнастка таки отримала бронзу на Олімпіаді — суд скасував підвищення бала американці

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Румунській гімнастці Ану Барбосу повернули бронзу у вільних вправах серед жінок на Олімпіаді-2024. Спортивний арбітражний суд скасував рішення, яке підвищувало бал її конкурентці — американці Джордан Чайлз.

Про це свідчить рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).

Це відновило до початкового рейтинг у фіналі, за яким Ана Барбосу посіла третє місце з результатом 13,766. До цього оцінку Чайлз підвищили на 0,1 бала, і цього вистачило, щоб обігнати Барбосу та зайняти третє місце.

Федерація румунської гімнастики подала до суду заяву, у якій стверджувала, що тренери гімнастки зі США подали апеляцію про її оцінку на чотири секунди пізніше, ніж визначає регламент. Суд із цим погодився і скасував рішення на користь американки.

Румунія також пропонувала розділити бронзову медаль на трьох спортсменок — Джордан Чайлз, Ану Барбосу та Сабріну Манека-Войнею — румунську гімнастку, яка зараз на пʼятому місці. Румунія хотіла, щоб їй додали балів, які зняли через штраф.

Зараз у Румунії девʼять медалей: три золоті, чотири срібні та дві бронзові.