На Херсонщині розширили зону обовʼязкової евакуації. У перелік увійшли два мікрорайони Херсону
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
У Херсонській області розширили до 50 перелік населених пунктів, де оголошено обовʼязкову евакуацію населення. В список потрапили мікрорайони обласного центру — Гідропарк і Нафтогавань.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Він наголосив, що за останній місяць через російські удари в регіоні фіксують вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них — діти.
Через це ухвалили рішення розширити географію обовʼязкової евакуації. У перелік пунктів з обовʼязковою евакуацією додали такі:
- Шляхове;
- Томарине;
- Новоолександрівка;
- Гончарне;
- Новодмитрівка;
- Ромашкове;
- Першотравневе;
- мікрорайони Гідропарк і Нафтогавань Херсону (вздовж вул. Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць і провулків).