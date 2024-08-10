Новий президент Каталонії склав присягу. Це вперше за 14 років Каталонію очолив представник партії, яка не виступає за її незалежність

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Представник Соціалістичної партії Сальвадор Ілья 10 серпня склав присягу та офіційно став президентом регіонального уряду Каталонії.

Про це пише El Mundo.

Соціаліст, якого підтримують представники уряду Педро Санчеса, пообіцяв керувати, поважаючи «плюралізм» Каталонії перед обличчям «популізму», що розколює країну.

«Основними напрямками мого президентства буде об’єднання та служіння, поважаючи різноманіття та множинність народу Каталонії. Особливо, коли тут і в усьому світі демагогічні, розкольницькі та популістські підходи ставлять під загрозу не лише громадянську єдність нашого народу, а радше саме співіснування», — заявив він.

Ілья став першим з 2010 року очільником Каталонії, обраним не від партій, які виступають за її незалежність. Це сталось після того, як ці політсили втратили більшість на виборах до каталонського уряду в травні.

Його привели до присяги за кілька днів після того, як лідер каталонських сепаратистів і колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон, попри ордер на арешт, раптово повернувся в Іспанію. Вранці 8 серпня він виступив перед багатотисячним натовпом у Барселоні та вкотре зник. Тепер його знову розшукує поліція.