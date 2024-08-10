МАГАТЕ закликає проявити «максимальну стриманість» на тлі подій у районі Курської АЕС

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі через військову активність у Курській області Росії закликав до «максимальної стриманості».

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Курська АЕС — одна з трьох найбільших АЕС у Росії, розташована в місті Курчатов, приблизно за 70 км від кордону з Україною. Гроссі наголосив, що МАГАТЕ «стежить за ситуацією» у Курській області та нагадав про сім незамінних стовпів ядерної безпеки та наголосив на п’яти принципах, які, за його словами, допоможуть забезпечити ядерну безпеку.

Ці принципи встановили для окупованої росіянами Запорізької АЕС, але їх можуть застосувати до подій у Курській області РФ.

Що відбувається в Курській області РФ

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про сильні бої у Курській області Росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ. Генштаб України не коментував свою причетність до цього.

Спочатку російське Міноборони запевняло, що противника витиснули, але згодом видалило згадку про це. Тим часом проросійські канали пишуть про втрату контролю над понад 10 населеними пунктами, зокрема і райцентром — містом Суджа. Також вони кажуть про втрату контролю над газовимірювальною станцією «Суджа» — єдиною станцією, через яку РФ здійснює транзит свого газу в Європу.

Станом на ранок 10 серпня у Брянській, Бєлгородській та Курській областях (межують з Украхною) ввели режим контртерористичної операції.