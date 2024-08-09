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Бронетранспортери М113 та ЗРК з ракетами. Литва анонсувала «неабиякий» пакет допомоги України

Автор:
Оля Березюк
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Міністерство оборони Литви 9 серпня повідомило, що готує в серпні «неабиякий» пакет військової допомоги Україні. Серед іншого, до нього увійдуть бронетранспортери М113 і зенітно-ракетні комплекси.

Повний перелік очікуваної допомоги:

Від початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад €641 мільйон. Загальна підтримка Литви вже перевищила мільярд євро.