Суд виніс вирок чоловіку, який кинув гранату в поліцейського в Броварах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Броварський міськрайонний суд засудив до понад девʼяти років увʼязнення чоловіка, який кинув гранату в поліцейського в центрі Броварів на Київщині.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.
Інцидент стався ввечері 11 травня: поліцейські приїхали на виклик щодо хуліганства чоловіка, а той кинувся тікати. Один з поліцейських почав його переслідувати, і тоді обвинувачений кинув у нього гранату.
Через вибух поліцейський і сам правопорушник дістали поранень. У правоохоронця поранені ноги й ліва рука. Він досі лікується.
Одразу після злочину підозрюваному інкримінували посягання на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.