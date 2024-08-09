4-й день операції ЗСУ в Курській області. Українські сили просуваються вглиб території Росії за трьома напрямками (карта)

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«Бабель»

У ніч на 6 серпня ЗСУ зайшли на територію Росії в районі міста Суджа Курської області. У наступні дні вони просунулися вглиб території за трьома напрямками та майже вичавили російські сили із Суджі. Ось що відомо про операцію ЗСУ вдень 9 серпня з відкритих джерел (повідомлень осінтерів, Z-пабліків і пабліків населених пунктів Курської області). Ці дані зʼявляються із затримкою, поточна ситуація відрізняється від тієї, що показана на карті.

«Бабель»