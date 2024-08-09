Росіяни обстріляли супермаркет у Костянтинівці. Є загиблі та поранені

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Андрій Єрмак / Telegram

Удень 9 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині — влучили по місцевому торговельному центру. Зокрема, там розташовані супермаркет і пошта.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Станом на 14:49 загинули 11 людей. Щонайменше ще 37 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

За уточненими даними, російські війська завдали авіаудару по місту близько 11:05 — спочатку голова ОВА писав, що по супермаркету влучили зі ствольної артилерії. Прокуратура порушила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Також пошкоджені торгові приміщення, житлові будинки й машини. Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюють, на місці працюють відповідні служби.