Мексика відхилила прохання України заарештувати Путіна під час його візиту до країни

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Президент Мексики Андрес Обрадор відхилив прохання України заарештувати Путіна, якщо той приїде на інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум.

Про це пише Reuters.

«Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить», — заявив Обрадор на пресконференції.

Раніше посольство України в Мехіко наголосило, що Мексика визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а тому має виконати ордер на арешт Путіна, якщо той все-таки приїде. Країна ратифікувала Римський статут у 2005 році.

Команда Шейнбаума запросила Путіна на інавгурацію, зазначивши, що надіслала «дипломатичне повідомлення» всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини. Поки що невідомо, чи прийняв Путін запрошення. Також туди запросили президента України Володимира Зеленського.