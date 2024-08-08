Бенксі намалював вже четверту роботу за 4 дні. Її вкрали за кілька годин

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Анонімний вуличний художник Бенксі 8 серпня опублікував у своєму Instagram фото нової роботи — четвертої за останні чотири дні. А вже за кілька годин її вкрали.

Про це пишуть The Guardian та BBC.

На опублікованих знімках — силует вовка, намальований на супутниковій тарілці. Робота продовжує серію тваринних робіт, яку художник створив з початку тижня.

У понеділок, 5 серпня, він намалював козла на стіні біля мосту Кью в Річмонді на Темзі, 6 серпня — двох слонів, які тягнуться один до одного хоботами із забитих вікон будинку, а 7-го — трьох мавп, які, здається, гойдаються на мосту східної станції лондонського метро.

Однак вже за кілька годин після публікації роботи з вовком у мережі зʼявилось відео, як кілька чоловіків за допомогою драбини залізли на дах будівлі й зняли супутникову тарілку з малюнком.

Пресслужба Бенксі повідомила ВВС, що вони «вірять» у те, що роботу викрали. Поліція Лондону заявила, що отримала повідомлення про «викрадену супутникову тарілку з творами мистецтва», але жодних арештів не проводилося.