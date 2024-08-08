Поліція встановила двох російських військових, які причетні до вбивства полковника СБУ та катували мирного на Київщині

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Національна поліція України встановила двох російських військових, які причетні до вбивства помічника ректора академії Служби безпеки України та катували мирного жителя на Київщині. Обом загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили в Нацполіції.

Працівники Головного управління Нацполіції в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі знайшли тіло полковника в одному з місць поховань цивільного населення Бучі, а саме в лісосмузі неподалік селища Ворзель.

Поліцейські вилучили з місця мобільний телефон, сім-картки й особисті речі постраждалих, а також військову амуніцію російських військовослужбовців та їхні знаряддя катувань.

Правоохоронці встановили фото й особисті дані російських військових. Також допитали військовополонених із російської десантно-штурмової дивізії, провели слідчі експерименти та поговорили з потерпілим, якого катували росіяни та який бачив, як вбили полковника СБУ.

Зловмисниками виявилися командир 175 окремого розвідувального батальйону 76 десантно-штурмової «Псковської» дивізії Повітряно-десантних військ РФ та його заступник.

Слідчі заочно повідомили фігурантам про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Обом загрожує довічне увʼязнення.