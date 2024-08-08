Чоловік відвідав усі ресторани світу з трьома зірками Мішлен. Це коштувало майже €200 тисяч

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Маттіас Руль відвідав усі 145 ресторанів із трьома зірками Мішлен у 20 країнах світу. На це йому знадобилось приблизно €200 тисяч.

Про це пише Bild.

Ідея відвідати найкращі заклади світу спала Рулю на думку під час пандемії COVID-19. На той час він уже встиг побувати в 60—70 тризіркових ресторанах.

«Я підрахував, що витратив на їжу приблизно €100 тисяч, стільки ж пішло на дорогу. Вартість вечері в ресторані з трьома зірками Мішлен — десь €250—500 на людину», — розповів Руль.

Маттіас Руль в одному з ресторанів.

Найдорожчий заклад, у якому був Руль, — це Ultraviolet у Шанхаї, де вечеря коштувала €1 400. Однак найбільше йому запамʼяталися ресторани в Японії — там їжу подають оригінально та досконало, а в деяких закладах її навіть не можна знімати на телефон.

Проте Руль не завжди балує себе вишуканою кухнею. Він зізнається, що іноді полюбляє зʼїсти кебаб і картоплю фрі із сиром і зеленню в рідному місті в Німеччині.