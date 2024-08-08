МЗС України відкинуло звинувачення Нігеру в «підтримці терористичних груп»

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Reuters

Україна рішуче відкинула звинувачення Нігеру в підтримці «терористичних груп». У Міністерстві закордонних справ наголосили, що вони безпідставні та не відповідають дійсності.

Про це повідомили в МЗС України.

«Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу в нібито підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права», — йдеться в заяві МЗС.

Рішення Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Києвом назвали «жестом солідарності з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом Росією». Влада Нігеру не провела розслідувань інциденту в Малі та не надала жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку.

МЗС наголошує, що Україна й далі прагне розбудовувати відносини з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи й поваги до суверенітету.

Що передувало

28 липня стало відомо, що повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців «ПВК Вагнера». Під час стрілянини помер автор відомого «вагнерівського» телеграм-каналу Grey Zone Микита з позивним «Білий» та низка впливових командирів. Смерть «вагнерівців» у Малі підтвердив російський телеграм-канал «Разгрузка Вагнера», який повʼязують із керівництвом «ПВК Вагнера».

Після цього повстанці-туареги опублікували звернення до українців українською мовою. Вони висловили солідарність з Україною в боротьбі з Росією та запропонували передати полонених найманців «ПВК Вагнера».

5 серпня Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною. Перехідний уряд обурився словами представника української розвідки Андрія Юсова, які нібито вказують на підтримку повстанців-туарегів — в одному з ефірів Юсов заявив, що повстанці-туареги «отримали необхідну інформацію, що дозволила провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців».

Відомство також звинуватило український уряд в агресії та підриві суверенітету Малі. Цей крок у МЗС України назвали «недалекоглядним і поспішним».

Слідом за Малі 7 серпня дипломатичні відносини з Україною розірвав Нігер, звинувативши Київ у підтримці «терористичних груп».