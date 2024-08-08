Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраної президентки Шейнбаум. Україна закликала заарештувати його, якщо він приїде

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Команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум почала надсилати запрошення президентам різних країн для участі у статусі спеціальних гостей на інавгурації 1 жовтня.

Про це повідомляє El Universal.

Одне з офіційних запрошень надійшло лідеру РФ Володимиру Путіну, яке йому надіслали через посольство Мексики в Росії.

Водночас лідерам Перу й Еквадору запрошення не прийшло, оскільки днями Шейнбаум повідомляла, що не згодна з їхньою політикою, яка обмежує відносини між Мексикою та цими країнами.

Також на інавгурацію запросили і президента України Володимира Зеленського.

Посольство України в Мехіко наголосило, що Мексика визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а тому має виконати ордер на арешт Путіна, якщо той все-таки приїде. Країна ратифікувала Римський статут у 2005 році.

«Ми сподіваємося, що уряд Мексики, який має ордер на арешт Володимира Путіна, усвідомлює той факт, що він воєнний злочинець, підозрюваний у викраденні та насильницькому вивезенні українських дітей до Росії... Ми віримо, що уряд Мексики в будь-якому разі виконає міжнародний ордер на арешт, передавши Путіна судовому органу ООН у Гаазі», — заявили в посольстві.

Раніше російський лідер привітав Шейнбаум з обранням на пост президента Мексики. Путін зазначив, що Мексика є «традиційно дружнім партнером Росії в Латиноамериканському регіоні». Він сподівається, що його майбутній колега «сприятиме подальшому розвитку конструктивної співпраці» між двома країнами.