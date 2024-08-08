Мексика запросила Путіна на інавгурацію новообраної президентки Шейнбаум. Україна закликала заарештувати його, якщо він приїде
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- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум почала надсилати запрошення президентам різних країн для участі у статусі спеціальних гостей на інавгурації 1 жовтня.
Про це повідомляє El Universal.
Одне з офіційних запрошень надійшло лідеру РФ Володимиру Путіну, яке йому надіслали через посольство Мексики в Росії.
Водночас лідерам Перу й Еквадору запрошення не прийшло, оскільки днями Шейнбаум повідомляла, що не згодна з їхньою політикою, яка обмежує відносини між Мексикою та цими країнами.
Також на інавгурацію запросили і президента України Володимира Зеленського.
Посольство України в Мехіко наголосило, що Мексика визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а тому має виконати ордер на арешт Путіна, якщо той все-таки приїде. Країна ратифікувала Римський статут у 2005 році.
«Ми сподіваємося, що уряд Мексики, який має ордер на арешт Володимира Путіна, усвідомлює той факт, що він воєнний злочинець, підозрюваний у викраденні та насильницькому вивезенні українських дітей до Росії... Ми віримо, що уряд Мексики в будь-якому разі виконає міжнародний ордер на арешт, передавши Путіна судовому органу ООН у Гаазі», — заявили в посольстві.
Раніше російський лідер привітав Шейнбаум з обранням на пост президента Мексики. Путін зазначив, що Мексика є «традиційно дружнім партнером Росії в Латиноамериканському регіоні». Він сподівається, що його майбутній колега «сприятиме подальшому розвитку конструктивної співпраці» між двома країнами.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до РФ, що є воєнним злочином. Путін і Львова-Бєлова як офіційні підозрювані мають бути заарештовані в країнах, що ратифікували Римський статут. Тобто для них закриті 123 країн.
- Путін після видачі ордеру виїздив лише в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР і Казахстан, які статут не ратифікували. Видача ордеру від МКС в ідеалі має зробити Путіна нерукоподатним.