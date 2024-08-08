Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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З 8 серпня Естонія запровадила посилений митний контроль на кордоні з Росією на всіх пунктах пропуску — у Нарві, Лухамаа і Койдулі.
Про це пише ERR.
Як підкреслили в уряді Естонії, це зробили для того, щоб санкційні товари не могли потрапити в Росію.
«Найчастіше місцем призначення в декларації вказують треті країни. Практика показує, що на шляху до пункту призначення — який здебільшого розташований у країнах Азії — цей товар зупиняється на півдорозі, десь серед російських просторів. Серед таких товарів є багато підозрілих речей — наприклад, предмети військового або змішаного призначення, і готівка», – заявив міністр фінансів Естонії Юрген Лігі.
За його словами, посилений контроль означає, що кожного при виїзді в Росію оглядатимуть. Пасажирів опитуватимуть, у виникнення підозр або вибірково додатково оглянуть особисті речі. Транспорт контролюватимуть так само.
«Щодо товарів, то насамперед перевірятимуть документи. За необхідності оглядатимуть за допомогою рентгена. У деяких випадках товар можуть розвантажити, щоб перевірити його», — заявив Лігі.
- В естонській митниці раніше казали, що найчастіше з Європейського Союзу в Росію намагаються незаконно провезти євро готівкою, дорогі брендові речі, елітні вина й автозапчастини.