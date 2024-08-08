Генштаб: Росія втратила літак, гелікоптер і 1 140 військових за минулу добу

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За минулу добу, 7 серпня, Росія на фронті втратила літак, гелікоптер і 1 140 військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Учора спецпризначенці СБУ вперше збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона — ймовірно, саме його ліквідацію підтверджує Генштаб.

Водночас в останні дні в медіа не було інформації про знищення російського літака. Лише в ніч на 3 серпня Україна знищила винищувач-бомбардувальник Су-34 на аеродромі «Морозовськ», що тоді підтвердили в Головному управлінні розвідки України.

Крім того, Росія втратила два танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 81 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 59 одиниць автомобільної та 8 одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.