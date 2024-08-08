Український боксер Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-2024
- Автор:
- Ліза Бровко
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Українець Олександр Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-2024. Він виграв у казаха Нурбека Оралбая.
Український боксер став олімпійським чемпіоном у вазі до 80 кілограмів. Судді віддали йому перевагу у двох раундах із трьох.
Це вдруге за свою карʼєру Хижняк пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кілограмів. На Олімпіаді в Токіо він здобув срібну медаль.
Супротивником українця був чинний чемпіоном світу у вазі до 80 кілограмів.
Боксер Хижняк виборов для України третю золоту медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі.
- Ще по одному золоту Україні дали перемоги Ярослави Магучіх у стрибках у висоту та української збірної з фехтування на шаблях.