Український боксер Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-2024

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Українець Олександр Хижняк виборов золото в боксі на Олімпіаді-2024. Він виграв у казаха Нурбека Оралбая.

Український боксер став олімпійським чемпіоном у вазі до 80 кілограмів. Судді віддали йому перевагу у двох раундах із трьох.

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Це вдруге за свою карʼєру Хижняк пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кілограмів. На Олімпіаді в Токіо він здобув срібну медаль.

Супротивником українця був чинний чемпіоном світу у вазі до 80 кілограмів.

Боксер Хижняк виборов для України третю золоту медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі.