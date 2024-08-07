Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт, який переглядає підстави для втрати громадянства України

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 11469 про «зміни до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України». Зараз його опрацьовують у профільному комітеті.

У пояснювальній записці метою законопроєкту називають актуалізацію правового регулювання питань громадянства України, спрощення порядку набуття українського громадянства та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять чи проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії (або є одним із подружжя чи дитиною такої людини).

Що передбачає законопроєкт

Документ закріплює допустимі випадки множинності громадянства (підданства), визначає особливості набуття громадянства України та поновлення в громадянстві для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку, а також уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням та умови прийняття до громадянства.

Законопроєкт переглядає і підстави для втрати громадянства України. Ось вони:

громадянин України добровільно бере російський паспорт;

повнолітній громадянин України стає громадянином (підданим) держави, включеної до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають українське громадянство у спрощеному порядку;

повнолітній громадянин України використовує свій паспорт іншої держави на території України;

людина набула громадянства, бо подала підроблені документи, надала неправдивих відомості про себе, не склала іспити з Конституції України, історії України, української мови тощо;

громадянин проходив військову службу в Росії;

громадянина України засудили за злочин проти основ національної безпеки України / миру, за теракт тощо;

громадянин воював проти України на боці РФ або ж сприяв збройній агресії РФ проти України.

Крім того, проєкт закону пропонує врегулювати можливість подання паспорта, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які служать за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії, інших формуваннях, щоб отримати посвідку на тимчасове проживання.

І ще — унормувати правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які під час дії воєнного стану в Україні надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу підрозділам Сил оборони, перебуваючи на фронті.

У пояснювальній записці резюмують, що ці зміни втілять європейські принципи функціонування інституту громадянства, сприятимуть покращенню умов для повернення громадян України додому, збереження ними громадянства України, а також — розширять можливості для іноземців.

Що цьому передувало

У 2021 році Зеленський вносив до Верховної Ради пʼять законопроєктів про множинне громадянство, проте їх не встигли розглянути до початку повномасштабної війни.

Законопроєкт № 6368 мав визначити ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство інших держав. Другий законопроєкт стосувався нацбезпеки — № 6369. У ньому йшлося про систему декларування наявності громадянства інших держав і про перевірки на достовірність даних у цій декларації.

Із цим був повʼязаний законопроєкт № 6372 — про адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або взагалі неподання декларації про наявність іншого громадянства. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства була передбачена кримінальна відповідальність. Також законопроєкт пропонував обмежити право на подвійне громадянство суддям (№ 6371) і митникам (№ 6370).

Зрештою, у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10425 , який передбачає введення інституту множинного громадянства. Законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян РФ, а також іноземним добровольцям. Документ досі очікує розгляду.