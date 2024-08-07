«Прорив» у Курській області РФ. У ЄС заявили про право України захищатися, у США — що Україна сама вирішує, які операції проводити

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Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано прокоментував події в Курській області РФ, наголосивши на праві України захищатися.

Про це він розповів у коментарі «Суспільному».

За його словами, Україна «має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території».

«ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля у відновленні суверенітету і територіальної цілісності», — сказав він.

Ситуацію прокоментував і спікер Держдепу США Меттью Міллер. За його словами, Штати «перебувають у контакті з Україною» з приводу подій у Курській області. Він також наголосив, що рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама.

Міллер додав, що Україна не попереджала Штати про жодні ймовірні дії на території Росії, та це не є незвичним для України.

Що відбувається в Курській області

6 серпня Росія заявила, що українські військові нібито спробували прорвати кордон в Курській області, а сам регіон посилено обстрілюють. Разом із цими заявами активізувалися російські удари по Сумщині, яка межує з цим регіоном.

Російські медіа і телеграм-канали публікують відео з начебто полоненими росіянами, а «військкори» стверджують, що українські Сили оборони вже зайняли низку населених пунктів Курської області.

7 серпня на ситуацію зреагував лідер РФ Володимир Путін, звинувативши Україну в «провокації». Цього ж дня російські медіа писали, що військові РФ відступили від газовимірювальної станції «Суджа», через яку йде транзит газу до Європи територією України, а також втратили контроль над районними центрами Суджа та Коренево і ще кількома селами.

Українська сторона ситуацію не коментує. У Генштабі ЗСУ інформують, що за останню добу російська авіація активізувалася на прикордонні Сумщини. Окупанти скинули понад 30 КАБів, обстріли тривають.