Вищу кваліфікаційну комісію суддів очолив Андрій Пасічник. Що про нього відомо
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) 7 серпня обрали новим головою комісії Андрія Пасічника. За таке рішення проголосували 9 членів ВККС.
Про це повідомила пресслужба комісії.
Як зазначає «Суспільне», окрім Пасічника, свою кандидатуру на цю посаду також висунув Віталій Гацелюк, який отримав шість голосів.
Хто такий Андрій Пасічник
Пасічник з 1 червня 2023 року був членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Він кандидат юридичних наук, має вчене звання доцента. Є адвокатом і до 2020 року практикував у сферах корпоративного, цивільного та адміністративного права. Вивчав менеджмент у Києво-Могилянській бізнес-школі.
У 2020—2023 роках очолював управління повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції. Має досвід у сфері запобігання та боротьби з корупцією, запровадження цифрових інструментів у практики державного органу, управління проєктами.
- У березні 2024 року ВККС звільнила попереднього очільника Романа Ігнатова за власним бажанням. У 2023 році медіа писали, що в нього може бути громадянство РФ, але він це заперечував, а згодом це спростували і журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми».
- Вища кваліфікаційна комісія суддів — це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу. ВККС проводить конкурс на суддів в усі суди України: перевіряє кандидатів і проводить іспити. У складі комісії шістнадцять членів — їх обирають або призначають зʼїзд суддів, представники юридичних вишів, адвокати, омбудсман з прав людини та голова державної судової адміністрації.