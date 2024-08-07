Зооактивісти, які виступають проти кориди, перервали щотижневу аудієнцію Папи Римського
- Автор:
- Оля Березюк
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Щотижневу загальну аудієнцію Папи Франциска у Ватикані 7 серпня перервали дві жінки з групи захисту прав тварин, які виступали проти кориди.
Про це пише Reuters.
Жінки пройшли проходом в залі Павла VI Ватикану, тримаючи плакати й одягнені в білі футболки з гаслами «Корида — це гріх» і «Припиніть благословляти кориду».
Співробітники служби безпеки швидко вивели їх з місця події.
Обидві жінки — членкині організації «Люди за етичне поводження з тваринами» (PETA). Це був щонайменше другий протест представників цієї групи під час папського заходу цього року.
У січні дві жінки провели аналогічну акцію протесту проти кориди під час молебню за участю Папи Римського в римській базиліці Святого Павла поза мурами.
Активістки стверджують, що деякі католицькі священники благословляють місцевих тореадорів.
Франциск, який зробив захист довкілля характерною рисою свого 11-річного папства, не коментував це питання. Але один з його попередників, Папа Пій V у XVI столітті, оголосив кориду поза законом, називаючи цю практику «більш притаманною демонам, ніж людям».
- Традиційні бої биків відбуваються в Іспанії, Франції та деяких країнах Латинської Америки, а також у Португалії, де бика не вбивають на рингу. У травні 2024 року в Іспанії розпочали процедуру скасування кориди.