Джерела: Спецпризначенці СБУ вперше в історії збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона

Новини

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ вперше збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Ідеться про російський вертоліт Мі-28, його вразили над Курською областю Росії.

На відео, яке опублікував блогер і волонтер Сергій Стерненко, добре видно, що дрон СБУ влучив у задній гвинт гелікоптера.

Браузер не підтримує відео

«СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», — зазначило джерело.

Джерела не уточнюють, коли саме провели цю спецоперацію. Російська служба «Радіо Свобода» ще 31 липня писала про імовірне збиття дроном гелікоптера Мі-8, але стверджувала, що це сталось над окупованим Донецьком.

Що відбувається в Курській області

З ранку 6 серпня Росія стверджує, що українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському і Кореневському районах Курської області.

Влада Курської області повідомляла про постійні обстріли. Відомо також про активізацію російських ударів по Сумщині, яка межує з Курською областю. А ввечері 6 серпня Сумська ОВА повідомила, що над областю збили російський гелікоптер Ка-52.

Російські медіа і телеграм-канали публікують відео з начебто полоненими росіянами, а «воєнкори» стверджують, що українські Сили оборони вже зайняли низку населених пунктів Курської області.

Станом на 13:00 7 серпня українська влада офіційно ці повідомлення не коментувала.