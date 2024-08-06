Екоактивісти руху «Останнє покоління» відмовляються від протестів в Австрії — вважають їх неефективними

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Екоактивісти руху «Останнє покоління» в Австрії заявили, що припиняють протести, бо вони не дають бажаного результату.

Про це йдеться в їхній заяві.

Активісти проводили протести в різних місцях і в різних формах. Ось що вони назвали: протести на вулицях, шосе, перед парламентом, зрив зборів акціонерів компаній, що займаються викопним паливом, зрив музичних концертів, переривання вистав, подання до суду на федеральний уряд, розвішування банерів, інформаційні вечори про кліматичну катастрофу, зриви лижних змагань тощо.

У такий спосіб «Останнє покоління» намагалося переконати країну і людей відмовитися від викопного палива.

Однак зараз екоактивісти вже не бачать «перспектив на успіх». Вони вважають, що уряд Австрії протягом останніх двох років «продемонстрував повну некомпетентність» у кліматичних питаннях.

Тому рух «Останнє покоління» в Австрії припиняє свою діяльність. Грошима, що залишилися в них на рахунках, покриють витрати на штрафи та судові стягнення.