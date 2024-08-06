Forbes: Україна не змогла знищити десятки російських Су-34 через заборону бити західною зброєю по території РФ

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На початку цього літа Україна втратила можливість знищити «десятки» російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 через заборону бити західною далекобійною зброєю по території Росії.

Про це пише Forbes.

Видання пише, що тоді 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії відкрито розмістив десятки Су-34 на авіабазі «Мальшево» під Воронежем, що приблиизно за 160 км від кордону з Україною. Ці літаки є носіями керованих авіабомб, які Росія постійно застосовує для ударів по Україні.

Оскільки «Мальшево» добре захищена, Україна просила у США дозволу вдарити по ній ракетами далекого радіусу дії ATACMS, адже їх складно перехопити. Але Адміністрація президента Джо Байдена відповіла категоричною відмовою через загрозу більшої ескалації війни.

Росіяни, спостерігаючи за переговорами Києва і Вашингтону щодо застосування АТАСМS, ухвалило рідкісне для них випереджувальне рішення — перемістили Су-34 з авіабази «Мальшево» та з інших прикордонних аеродромів.

Зараз багато російських Су-34 стоять на базах за сотні кілометрів від кордону. Вони не є невразливими для українських безпілотників, однак добре захищені від більшості з них. Оскільки найпотужніші ракети ATACMS мають радіус дії до 290 кілометрів, найцінніші цілі Росії розташовані занадто далеко, щоб по них бити.

З огляду на це ЗСУ посилили атаки на інші російські аеродроми, використовуючи зброю виключно українського виробництва. Так, 3 серпня українські безпілотники вдарили по авіадрому «Морозовськ» у Ростовській області РФ, де знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 та пошкодили ще два російські літаки такого ж типу.

Однак Forbes зазначає, що для зменшення кількості російських авіаударів Україні потрібно знищити десятки бомбардувальників РФ. Те, що Росія розмістила їх на далеких від кордону аеродромах, ускладнює це завдання.