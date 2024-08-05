Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років
- Автор:
- Оля Березюк
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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони доопрацював і підтримав законопроєкт № 11379-д, який передбачає заборону мобілізації «обмежено придатних» чоловіків до 25 років.
Про це написали нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко та депутатка Марʼяна Безугла.
Цей законопроєкт зроблений на базі проєкту № 11379. Він забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».
А тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.
Тепер проєкт має розглянути Верховна Рада.
В Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру.
Однак під час постановки на військовий облік деякі чоловіки за станом здоровʼя отримували статус «непридатних у мирний час, але обмежено придатних у військовий». Таких чоловіків переводили з категорії «призовники» в категорію «військовозобовʼязані». Тому під час воєнного стану вони почали підпадати під мобілізацію, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.
- У березні 2024 року Рада скасувала поняття «обмежено придатний». Люди з таким висновком мають заново пройти ВЛК і отримати один з двох статусів: «придатний» чи «непридатний».