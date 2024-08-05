Комітет Ради підтримав законопроєкт, що забороняє мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років

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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони доопрацював і підтримав законопроєкт № 11379-д, який передбачає заборону мобілізації «обмежено придатних» чоловіків до 25 років.

Про це написали нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко та депутатка Марʼяна Безугла.

Цей законопроєкт зроблений на базі проєкту № 11379. Він забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус «обмежено придатних».

А тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Тепер проєкт має розглянути Верховна Рада.

В Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25 років, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру.

Однак під час постановки на військовий облік деякі чоловіки за станом здоровʼя отримували статус «непридатних у мирний час, але обмежено придатних у військовий». Таких чоловіків переводили з категорії «призовники» в категорію «військовозобовʼязані». Тому під час воєнного стану вони почали підпадати під мобілізацію, навіть якщо їм ще не виповнилося 25 років.