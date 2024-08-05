У Девіда Лінча діагностували емфізему легень через куріння. Він перестав виходити з дому
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Fredrik Mortensen / Flickr
У 78-річного режисера Девіда Лінча діагностували емфізему легень через куріння. Через це він припускає, що більше не буде режисером нових проєктів — Лінч не виходить з дому, бо побоюється захворіти на Covid.
Про це режисер розповів в інтерв’ю виданню Sight & Sound, передають Independent і The Guardian.
Попри хворобу Лінч допускає можливість бути режисером дистанційно, однак не дуже хоче цього: «Мені подобається бути всередині процесу і черпати там ідеї. Я б намагався робити це віддалено, якщо до цього дійде».
Лінч може ходити тільки на короткі відстані, а далі починає задихатися. Тож навіть проста застуда може мати для нього серйозні наслідки.
«Я дуже любив куріння, але врешті-решт воно на мене вплинуло. Для мене це було частиною мистецького життя: тютюн, його запах, підпалювання, куріння, повернення додому, розслаблення, куріння, роздуми над роботою, роздуми над чимось; нема нічого у світі такого прекрасного, як це. Водночас воно вбиває мене. Тому я мав кинути», — пояснив режисер.
- Девід Лінч не знімав повнометражних проєктів майже 20 років — його останнім фільмом стала «Внутрішня імперія» 2006 року. Відтоді він зняв і випустив лише третій сезон детективного серіалу «Твін Пікс» у 2017-му.
- У квітні 2024 року Лінч розповідав, що шукає фінансування для свого анімаційного фільму Snootworld після того, як від нього відмовився Netflix.