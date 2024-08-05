Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала міністра економіки ХАМАС

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила міністра економіки ХАМАС у секторі Газа Абеда аль Зері, який також працював у відділі виробництва військового крила ХАМАС.

У ЦАХАЛ заявляють, що Газа Абеда аль Зері причетний до захоплення контролю над гуманітарною допомогою палестинцям у секторі Гази й до управління контрольованими ХАМАС ринками. Також він відповідав за розподіл пального, газу та коштів на цілі угруповання.

Виробничий відділ військового крила ХАМАС, до якого теж причетний вбитий Абеда аль Зері, працює над збільшенням збройового потенціалу угруповання.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів. Ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинули щонайменше 39 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.

Операція Ізраїлю в секторі Гази триває, здебільшого навколо міста Рафах. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу декларує головними цілями «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».