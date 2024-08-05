У бюджет України надійшли $3,9 мільярда від США. Куди підуть гроші

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Giorgio Trovato / Unsplash

Україна отримала $3,9 мільярда безповоротного гранту від США через Світовий банк.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Гроші допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, як-от зарплати вчителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу.

Це перший транш прямої бюджетної допомоги від Сполучених Штатів у 2024 році. Протягом року Україна отримає $7,8 мільярда прямої бюджетної підтримки.

Кошти надходять через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проєкт є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

Через проєкт PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили понад $25 мільярдів. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже $30 мільярдів, з яких понад 80% — гроші від США.