На російському аеродромі «Морозовськ» знищений винищувач-бомбардувальник Су-34
- Автор:
- Олександра Амру
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На аеродромі «Морозовськ» у Ростовській області РФ 3 серпня знищили винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Також повністю знищений склад авіаційного озброєння. На супутникових зображеннях видно сліди від детонації боєприпасів. На аеродромі та довкола нього — великі ділянки випаленої землі.
Ще два російські літаки такого ж типу, ймовірно, пошкодили уламки — поруч із бортами видно вирви від вибухів.
Також пошкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі «Морозовск», розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту.
- 3 серпня 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішне ураження російського аеродрому «Морозовск» та інших військових цілей у Росії.