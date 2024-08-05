На Прикарпатті винесли вирок посадовцю ТЦК, який брав на «службу» футболістів

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Калуський районний суд виніс вирок командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за те, що він взяв на фіктивну військову службу футболістів клубу «Прикарпаття».

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідування.

Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби, але врахував його «щире каяття» і відшкодування збитків, яких він завдав державі. Тож чоловік отримав штраф у 221 тисячі гривень.

За даними слідства, у підрозділі роти охорони фіктивно проходили службу футболісти та тренери клубу «Прикарпаття». Вони отримували за це гроші — сума збитків державі сягнула 1,5 мільйона гривень. Гроші обвинувачений повернув.

Під час досудового розслідування командира роти відсторонили від виконання обов’язків. Його перевели на службу в інший підрозділ.