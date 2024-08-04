Ярослава Магучіх виборола золото для України на Олімпіаді-2024
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Ярослава Магучіх здобула золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.
Австралійка Нікола Оліслагерс фінішувала другою з висотою 2,00 м, яку взяла з другої спроби. Українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон — вони вдвох взяли висоту 1,95 метра і з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.
- Магучіх — бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року, неодноразова чемпіонка Європи та чемпіонка світу з легкої атлетики.
- У вересні 2023 року Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги зі стрибків у висоту в американському місті Юджин. Магучіх стрибнула на 2,03 метра й встановила новий рекорд сезону. Пізніше її рекорд повторила австралійка Нікола Оліслагерс — це стало національним рекордом Австралії.
- Наприкінці серпня 2023 року Ярослава Магучіх уперше за карʼєру стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
- 7 липня Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.