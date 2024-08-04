Ярослава Магучіх виборола золото для України на Олімпіаді-2024

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Ярослава Магучіх здобула золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Австралійка Нікола Оліслагерс фінішувала другою з висотою 2,00 м, яку взяла з другої спроби. Українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон — вони вдвох взяли висоту 1,95 метра і з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.