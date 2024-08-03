Україна евакуює з Лівану своїх громадян
- Автор:
- Ліза Бровко
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У суботу, 3 серпня, Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ організували евакуацію 30 громадян України з Лівану, де погіршилася безпекова ситуація.
Про це повідомили президент Володимир Зеленський і пресслужба ГУР.
Девʼятеро дітей та 21 жінка вже прибули до польського міста Жешув. Вони в безпеці. Їх зустріли українські консули та представники розвідки. Зараз їм надають всю потрібну допомогу, а потім супроводять до України.
У ГУР наголосили, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно евакуював своїх громадян із Лівану.
Напередодні, 2 серпня, Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану, а тим, хто перебуває в цій країні, – залишити її.
Зокрема, дипломати просили утриматися від поїздок до районів, що межують із сирійським кордоном, ізраїльським кордоном на південь від річки Літані, до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх, Долини Бекаа та південного передмістя Бейруту.
Що відбувається на Близькому Сході
27 липня з боку Лівану вдарили по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах на півночі Ізраїлю, через що загинули 12 дітей. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці ліванське угруповання «Хезболлу».
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після атаки заявляв, що наближається момент «тотальної війни проти «Хезболли» та Лівану».
30 липня Ізраїль атакував Бейрут, столицю Лівану, у відповідь на удар «Хезболли» (угруповання заперечує свою причетність). Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей, — це Фуад Шукр, старший радник лідера угруповання Хасана Насралли.