З окупованої території Херсонщини вдалося повернути 8 дітей
- Автор:
- Оля Березюк
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З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще 8 дітей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ідеться про 5 дівчат і 3 хлопців віком від 6 до 17 років.
«Дітей зустріли на рідній землі, усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками у безпеці. Отримують необхідну медичну і психологічну допомогу», — повідомив Прокудін.
Загалом, за даними обласної адміністрації, з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули 162 дитини з Херсонщини.