Aerosmith завершують гастрольну діяльність через проблеми зі звʼязками у вокаліста

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Рок-гурт Aerosmith оголосив, що припиняє гастрольну діяльність і скасовує прощальний тур через травму вокаліста Стівена Тайлера.

Про це гурт написав в соцмережі X.

«Ми завжди хотіли підірвати ваш мозок під час виступу. Як ви знаєте, голос Стівена — унікальний інструмент. Він провів місяці, невтомно працюючи над тим, щоб повернути свій голос до того стану, яким він був до травми... На жаль, очевидно, що повне відновлення його вокалу неможливе. Ми прийняли болісне і важке, але необхідне рішення — як група братів — піти з гастрольної сцени», — йдеться в повідомленні.

Музиканти також скасували свій прощальний тур Peace Out, який анонсували у травні 2023 року. Вони встигли відіграти три концерти.

Про травму Тайлера стало відомо у вересні 2023 року — він пошкодив голосові звʼязки. Через це група відклала кілька концертів свого прощального туру.

У листопаді Тайлер написав, що «одужує», а вже у квітні цього року Aerosmith оголосив, що відновить тур у вересні в Піттсбурзі (штат Пенсильванія) і завершить його в лютому 2025 року в Буффало (штат Нью-Йорк).