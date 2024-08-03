Глава Пентагону скасував угоди про визнання провини з трьома підозрюваними в терактах 11 вересня

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Глава Пентагону Ллойд Остін скасував угоди про визнання провини з трьома підозрюваними в терактах 11 вересня

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Остін підписав меморандум, яким закріпив за собою повноваження укладати досудові угоди з обвинуваченими у справах терактів 11 вересня.

Цим меморандумом він також звільнив Сьюзан Ескальєр, яка курує військовий суд Пентагону в Гуантанамо, від її повноважень укладати досудові угоди.

Як пише Reuters, багато законодавців-республіканців, включно зі спікером Палати представників Майкома Джонсоном і лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, різко розкритикували ці угоди про визнання вини.

Що передувало

31 липня 2024 року Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів 11 вересня, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві погодились визнати вину. Усіх трьох утримують в американській вʼязниці в Гуантанамо з 2006 року.

Видання The New York Times пише, що обвинувачені в обмін на це хотіли скасування смертної кари та довічне увʼязнення.

Згідно з версією обвинувачення, Халід Шейх Мохаммед ще в 1996 році запропонував голові терористичної організації «Аль-Каїда» Усамі бен Ладену використати викрадені пасажирські літаки як ударні засоби. Під час судових слухань він взяв всю відповідальність за теракти на себе.

Аль Хавсаві звинувачують у фінансуванні підготовки викрадачів літаків і допомозі в організації їхніх пересувань, а бен Атташ був їхнім помічником і тренував терористів.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року члени терористичної організації «Аль-Каїда» здійснили у США серію з чотирьох скоординованих терактів. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери та спрямували два з них у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Третій літак спрямували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону. Пасажири і команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, проте літак впав у полі на території штату Пенсильванія. Крім 19 терористів, унаслідок атак загинули 2 977 людей і 24 зникли безвісти. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.